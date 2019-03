Kompetenzzentrum für Jagd, Wild und Natur in Güssing eröffnet

„Wir sind mit rund 10.000 Schülern pro Jahr mittlerweile die größte Wald- und Wildpädagogische Einrichtung in Europa“, sagt Roman Bunyai vom Burgenländischen Jagdverband, der die Werkstatt Natur in Marz leitet. 16 zertifizierte Waldpädagogen betreuen die Besucher vor Ort und klären über die heimische Flora und Fauna auf. Mit der mobilen Waldschule sowie zahlreichen präparierten Waldbewohnern im Gepäck sind die Pädagogen auch in den Schulen unterwegs.

In Zukunft wird es auch eine Außenstelle in der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Güssing geben. „Es ist eine Aufwertung für den Süden“, sagte Verena Dunst, damals noch Agrarlandesrätin, vor Kurzem bei der Eröffnung. Schon bald sollen Schulklassen hier die Natur entdecken und alles über Wild und Jagd erfahren. Durch die Stallungen der Schule können die Kinder auch viel über Nutztiere und Landwirtschaft lernen.