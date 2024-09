Ärzte-Ausbildung im Burgenland laut Umfrage die beste in Österreich

Besonders die umfassende Lernkultur und die hohe Fachkompetenz der Ausbildungsverantwortlichen werden als Schlüsselfaktoren für diesen Erfolg genannt.

Durchgeführt wurde die Evaluierung von der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) in Zusammenarbeit mit der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Befragt wurden 241 Ärzte in Ausbildung im Burgenland, von denen 61 Prozent an der anonymen Umfrage teilnahmen. Das Burgenland erzielte dabei einen Schnitt von 4,90 von maximal 6 Punkten und setzte sich damit an die Spitze.