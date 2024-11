Burgenland greift finanzmaroden Gemeinden unter die Arme

Das neue Gesetz wurde am Donnerstag mittels Initiativantrag in den Landtag eingebracht. "Es freut mich nicht, dass wir ein solches Gesetz notwendig haben, weil es bedeutet, dass die Gemeinden verstärkt Konsolidierungsbedarf haben werden. Es wird notwendig sein, mehr Gemeinden als bisher zu begleiten und ihnen unter die Arme zu greifen", stellte Eisenkopf fest. Mit der Maßnahme soll langfristig Liquidität sichergestellt werden: "Die Gemeinden sollen nach einigen Jahren wieder auf eigenen Beinen stehen können."

Das Burgenland bekommt ein sogenanntes Gemeindefondsgesetz , um Kommunen in finanziellen Nöten zu unterstützen . Der Fonds wird in der Landesholding angesiedelt und ist im ersten Schritt mit fünf Millionen Euro dotiert. Das gaben Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) und SPÖ-Klubchef Roland Fürst am Freitag bekannt. Eisenkopf schätzt, dass 15 bis 20 Gemeinden in den Fonds fallen könnten.

Auf Basis des neuen Gesetzes werden zwischen Land und Gemeinden auf freiwilliger Basis Vereinbarungen getroffen, die im Gemeinderat beschlossen werden müssen. Jede Kommune mit Konsolidierungsbedarf - dies ist in der Gemeindeordnung geregelt - müsse dann ein Konzept für die Haushaltskonsolidierung vorlegen. Festgestellt wird etwa, wie hoch der Finanzbedarf ist, wie lange eine finanzielle Unterstützung notwendig ist und wie stringent die Maßnahmen sind. Auf dieser Grundlage werde entschieden, ob der Fonds Tilgungen oder gar vollständige Darlehensverbindlichkeiten übernimmt. Auch Eigentum von Gemeinden wie etwa Liegenschaften können an den Fonds übertragen werden.

Laut Eisenkopf sind im Burgenland nächstes Jahr etwa ein Drittel der 171 Kommunen Abgangsgemeinden. Dies bedeute nicht, dass sie bereits Konsolidierungsbedarf hätten, jedoch "noch enger begleitet werden müssen". Zu rechnen sei, dass 15 bis 20 Gemeinden in den Fonds fallen könnten.

"Kein Geschäft auf dem Rücken der Gemeinde"

Nach dem Initiativantrag in der gestrigen Sitzung soll das Gesetz im Dezember beschlossen werden und am 1. Jänner 2025 in Kraft treten. Gespeist wird der Fonds aus Landesmitteln und aus etwaigen Verwertungserlösen, so Eisenkopf. Die Erlöse werden in das Fondsvermögen eingerechnet, um Darlehen zu tilgen. Sie betonte, dass "kein Geschäft auf dem Rücken der Gemeinde gemacht wird" und alles in individuellen Vereinbarungen geregelt werde.