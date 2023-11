Burgenland Extrem Tour 2024: Auf neuen Wegen und autofrei

Am Mittwoche wurde die 13. Ausgabe der "Burgenland Extrem Tour" (BEX) präsentiert, die am 26. Januar 2024 stattfinden wird. Was einst als einfache Idee begann, den Neusiedler See im Winter zu umrunden, hat sich zu einem einzigartigen Event entwickelt, das tausende Teilnehmer aus dem In- und Ausland anzieht.

Sport- und Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner betonte auf der Pressekonferenz die Einzigartigkeit der Veranstaltung, die Sport, Tourismus, Regionalität, klimafreundliche Mobilität und Umweltschutz vereint.

➤ Mehr aktuelle Nachrichten aus dem Burgenland