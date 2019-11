Doskozil hält SPÖ auch während Genesung auf Trab

Die Rekonvaleszenz von Doskozil macht den anlaufenden Wahlkampf für die SPÖ nicht einfacher. Bis zur Budgetrede am 14. November beziehungsweise bis zum Landesparteitag am 16. November in Raiding sollte der Landeshauptmann „wieder in voller Stärke zurück sein“, sagt Dax. „In der Zwischenzeit hält er uns mit Whatsapp-Nachrichten und E-Mails auf Trab.“

Die Vielzahl der Urnengänge ist laut Dax auch der Grund, warum ihm vor wenigen Wochen mit Roland Fürst ein zweiter Landesgeschäftsführer zur Seite gestellt wurde. Von einem schon öfter kolportierten „angespannten Verhältnis“ zwischen den beiden will er nichts wissen: „Die Aufgabenbereiche sind ganz klar verteilt – Fürst kommuniziert nach außen, ich bin für Organisation, Finanzen und den Wahlkampf zuständig.“