Burgenland: Die 32 Straßen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen

Deutliche Zunahmen im Vergleich zu 2013 gibt es allerdings auch auf den anderen hochrangigen Verkehrsverbindungen des Landes. Plus 25,7 Prozent auf der A6 bei Potzneusiedl, plus 17,6 Prozent auf der A3 bei Großhöflein und jeweils rund plus 16 Prozent auf der A4 bei Sigleß und auf der S31 bei Weppersdorf.

Im Fall der sogenannten Burgenland-Schnellstraße S31 liegt der Brennpunkt bei Wulkaprodersdorf, wo im Vorjahr 25.555 Fahrzeuge täglich gezählt wurden. Der Vergleich mit 2013 ist hier ebenfalls nicht möglich, weil auch in diesem Fall die Zählstelle defekt war.