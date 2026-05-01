Mehr Ältere, weniger Junge: Wohin geht das Burgenland?

An der Demografie lässt sich wenig ändern. An ihren Folgen schon. Auf den ersten Blick wirkt die Lage im Burgenland stabil. Die Einwohnerzahl liegt bei etwas mehr als 300.000 Menschen, Prognosen gehen bis 2040 sogar von einem leichten Wachstum aus. Das klingt beruhigend.

Doch hinter dieser scheinbaren Stabilität vollzieht sich eine Entwicklung, die das Land tiefgreifend verändern wird: Das Burgenland wird älter. Mehr Ältere, aber weniger Erwerbstätige Die Prognosen zeigen klar, wohin die Entwicklung geht. Der Anteil der über 65-Jährigen wird in den kommenden Jahren deutlich steigen. Gleichzeitig schrumpft jene Gruppe, die arbeitet, Steuern zahlt, Betriebe führt, Kinder betreut, Pflege leistet und das öffentliche Leben in Gemeinden mitträgt. Damit verschiebt sich das Gleichgewicht – in der Pflege, beim Wohnen, am Arbeitsmarkt, in Schulen, Gemeinden und im öffentlichen Verkehr.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/shironosov/iStockphoto Das Burgenland wächst leicht, wird aber deutlich älter.

Das wird bald im Alltag noch stärker spürbar sein, als es jetzt schon der Fall ist: in Pflegeheimen, die Personal suchen; in Ordinationen, die stärker ausgelastet sind, in Gemeinden, die ihre Infrastruktur erhalten müssen, in Betrieben, denen Fachkräfte fehlen und bei älteren Menschen, die möglichst lange selbstständig leben wollen. Ohne Zuzug würde das Land stärker schrumpfen Hinzu kommt: Das Burgenland verzeichnet seit Jahren mehr Sterbefälle als Geburten. Die natürliche Bevölkerungsbilanz ist negativ. Dass die Einwohnerzahl dennoch nicht stärker sinkt, liegt vor allem an der Zuwanderung. Das Land wächst also nicht aus eigener demografischer Kraft. Es hält seine Bevölkerungszahl vor allem durch Wanderungsgewinne stabil.

Daraus ergibt sich eine politische Konsequenz, die sich kaum ausblenden lässt: Wer über die Zukunft des Landes spricht, muss über Zuzug von Menschen im erwerbsfähigen Alter sprechen. Zuwanderung entscheidet mit darüber, ob Arbeitsmarkt, Pflege, Wirtschaft und kommunale Infrastruktur stabil gehalten werden können. Ohne neue Menschen von außen würden viele Probleme nicht kleiner, sondern schneller sichtbar. Der Norden wächst, der Süden kämpft Der demografische Wandel trifft das Burgenland allerdings nicht überall gleich. Im Norden ist die Entwicklung deutlich dynamischer. Vor allem der Bezirk Neusiedl am See und der Raum Eisenstadt wachsen. Dort stellen sich Fragen des Ausbaus: mehr Wohnraum, mehr Kinderbetreuung, bessere Verkehrsanbindung, stärkere medizinische und soziale Angebote.

Anders ist die Lage in Teilen des Mittel- und Südburgenlands. Bezirke wie Güssing oder Jennersdorf verlieren laut Prognosen Bevölkerung oder stagnieren. Zugleich ist dort der Anteil älterer Menschen bereits heute besonders hoch. Das verschärft die Herausforderung. Weniger Einwohner müssen Grundversorgung, Infrastruktur und Gemeindeleben aufrechterhalten, während der Bedarf an Unterstützung steigt. Daraus folgt: Das Burgenland kann demografisch nicht mit einer Einheitsstrategie regiert werden. Was der Norden braucht, ist nicht automatisch die Antwort für den Süden. Pflege als Schlüsselthema Am stärksten wird die Alterung in der Pflege und im Gesundheitsbereich spürbar werden. Der Bedarf an mobiler Pflege, Tagesbetreuung, betreutem Wohnen, Kurzzeitpflege und Demenzversorgung wird steigen. Gerade in einem ländlich geprägten Bundesland wird entscheidend sein, ob diese Angebote nahe genug zu den Menschen kommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ROMAIN PERROCHEAU Das Burgenland wächst leicht, wird aber älter. Welche Folgen das für Pflege, Arbeit und Regionen hat.

In einigen Jahren wird sich zeigen, ob die vom Land verfolgte Strategie der Bildung verschiedener Pflegeregionen erfolgreich war. Gebraucht wird jedenfalls ein Mix von flexiblen Modellen: mobile Dienste, regionale Gesundheitszentren, betreubare Wohnformen und eine engere Verzahnung von Medizin, Pflege und sozialer Unterstützung. Wohnen muss sich verändern Mit der Alterung verändert sich der Wohnbedarf. Große Häuser passen oft immer weniger zu kleinen, älteren Haushalten. Gefragt sein werden eher kleinere, leistbare und barrierefreie Wohnungen in zentraler Lage – möglichst nahe bei Arzt, Nahversorger, Apotheke und öffentlichem Verkehr. Das spricht gegen die Erschließung von Flächen für Einfamilienhäusern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/querbeet/IStockphoto.com Demografischer Wandel verändert Arbeit, Pflege und Wohnen im Burgenland.

In vielen Gemeinden wird es sinnvoller sein, bestehende Gebäude umzubauen, Leerstände zu aktivieren und Wohnformen für mehrere Generationen zu fördern. Der demografische Wandel ist damit auch eine Frage der Raumordnung. Er entscheidet mit darüber, ob Ortskerne lebendig bleiben oder weiter ausdünnen. Der Arbeitsmarkt wird enger Besonders folgenreich ist die Entwicklung für den Arbeitsmarkt. Wenn die Zahl der Menschen im Erwerbsalter sinkt, wird der Fachkräftemangel zum Dauerzustand. Betroffen sind nicht nur hoch spezialisierte Berufe, sondern nahezu alle Bereiche: Pflege, Handwerk, Bildung, Gastronomie, Verwaltung, Technik und Industrie.

Das Land wird daher viel tun müssen, um Arbeitskräfte zu halten und neue zu gewinnen. Dazu gehören bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gezielte Qualifizierung, die stärkere Einbindung älterer Beschäftigter und eine realistische Strategie für Arbeitsmigration. Der heimische Nachwuchs allein wird nicht reichen, um die Lücke zu schließen. Familienpolitik bleibt Zukunftspolitik Die niedrigen Geburtenzahlen könnten verleiten, bei Kinderbetreuung und Bildungsangeboten auf Rückzug zu schalten. Das wäre ein Fehler. Wenn weniger Kinder geboren werden, wird jedes Angebot wichtiger, das junge Familien im Land hält oder Zuzug attraktiv macht.

Gute Kinderbetreuung, verlässliche Ganztagsangebote, leistbares Wohnen und gute Pendelmöglichkeiten sind Teil einer demografischen Zukunftsstrategie. Junge Familien werden vor allem mit funktionierenden Strukturen im Alltag gehalten. Mobilität entscheidet über Teilhabe von Älteren Mit einer älteren Bevölkerung wird auch die Frage der Erreichbarkeit wichtiger. Gerade in ländlichen Räumen hängen Arztbesuche, Einkäufe, soziale Kontakte und Selbstständigkeit davon ab, ob Mobilität funktioniert. Wenn Angebote zentralisiert werden, muss auch die Verbindung dorthin mitgedacht werden. Rufbusse, Gemeindeshuttles, bessere regionale Verkehrsangebote und sichere Wege im Ort werden daher an Bedeutung gewinnen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © VBB Mobilität wird in einer älter werdenden Bevölkerung anders gedacht werden müssen.

Das hat das Burgenland bereits erkannt und zuletzt massiv in den öffentlichen Nahverkehr investiert. Mit dem burgenländischen Anrufsammeltaxi (BAST) gibt es in Kombination mit den Verkehrsbetrieben Burgenland ein flächendeckendes Angebot. Die Zukunft muss regional unterschiedlich gestaltet werden Die politische Konsequenz ist klar: Das Burgenland muss seine Zukunft regional differenziert planen. Im Norden geht es stärker um Ausbau – bei Wohnen, Verkehr, Kinderbetreuung und Versorgung. Im Süden geht es stärker um Sicherung – von Grundversorgung, Erreichbarkeit, Ortskernen und mobilen Dienstleistungen.