Rote Ministerin, im Burgenland willkommen

Auch wenn sich in der SPÖ Burgenland in den vergangenen Jahren vieles verändert, ja personalisiert hat – Stichwort „Liste Doskozil – SPÖ Burgenland“ – eines ist gleichgeblieben. Die Feiern zum 1. Mai sind noch ein fest verankerter Fixpunkt im sozialdemokratischen Kalender. Wie eh und je wird der Tag der Arbeit in den Bezirken Eisenstadt Umgebung und Mattersburg am höchsten gehalten.

Gefeiert wird nicht nur in den drei mit der Geschichte der Sozialdemokratie eng verbundenen Gemeinden Schattendorf (zwei Todesopfer nach Kämpfen zwischen republikanischem Schutzbund und rechten Frontkämpfern 1927 wurden zum Fanal des Bürgerkriegs), Neudörfl, wo 1874 der Gründungsparteitag der österreichischen Sozialdemokratie über die Bühne ging, und Neufeld, Heimat von Ex-Kanzler Fred Sinowatz und der früheren Landeshauptleute Ludwig Leser und Hans Bögl.

Auch in zahlreichen weiteren Gemeinden wird der Arbeiter gedacht, die am 1. Mai 1890 für den achtstündigen Arbeitstag auf die Straße gingen.