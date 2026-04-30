Stinatz: Brand bei Totenmahl für Oma von Thomas Stipsits

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16.00 Uhr in der Küche eines Gasthofs in Stinatz zu einem Brand. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich aufgrund eines Totenmahls zahlreiche Gäste im Gebäude.

Bei der Ersterkundung stellte der Einsatzleiter der Feuerwehr Stinatz eine starke Rauchentwicklung sowie mehrere noch im Gebäude befindliche Personen fest und erhöhte umgehend auf Alarmstufe 3. Zusätzlich wurden Feuerwehren aus Wörterberg, Ollersdorf und Litzelsdorf nachalarmiert. Auch eine Teleskopmastbühne aus Oberwart sowie eine Drohne aus Pinkafeld kamen zum Einsatz.

Wie der ORF berichtet, mussten die Trauergäste über eine Leiter in Sicherheit gebracht werden, weil das Stiegenhaus stark verraucht war. Unter den Personen war auch die älteste Frau von Stinatz: die 96-jährige Mutter des Seniorwirten. Die beiden wurden ebenso wie eine dritte Person und zwei Feuerwehrleute ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen geht es ihnen den Umständen entsprechend gut.

Abschied von Stipsits-Oma

Die Trauergemeinschaft hatte sich zum Totenmahl für die Großmutter des bekannten Kabarettisten und Schauspielers Thomas Stipsits eingefunden.

Stipsits hatte erst vor wenigen Tagen alle Auftritte abgesagt und auf Instagram berührende Abschiedsworte geteilt: "Vielen Dank für die große Anteilnahme. Sie war nicht nur die Vorsitzende der Stinatzer Kopftuchmafia, sondern auch eine der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Mach’s gut Oma & lass mir den Opa lieb grüßen."