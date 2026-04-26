Die sicherste „Matura“ schafft nicht jeder

Ein Tisch, darauf Unterlagen, daneben Funkgerät und Einsatzplan: Die Situation ist klar vorgegeben, die Zeit läuft. Der Blick geht über Skizzen und Berechnungen, Entscheidungen müssen rasch getroffen werden. Es ist eine von acht Stationen bei jener Prüfung, die im Feuerwehrdienst als „Feuerwehrmatura“ gilt.

Das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold ist die anspruchsvollste Prüfung im Feuerwehrwesen. Sie findet in der Regel alle zwei Jahre statt und verlangt umfassendes Wissen in Organisation, Technik und Taktik.

2.000 Goldene

Die Teilnehmer müssen dabei an insgesamt acht Stationen unterschiedliche Aufgaben bewältigen. Theoretische Fragestellungen werden mit praktischen Stationen ergänzt, bei denen aber auch Fachwissen in Technik und Organisation abgefragt wird. Derzeit sind mehr als 2.000 Feuerwehrmitglieder im Burgenland berechtigt, das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold zu tragen.