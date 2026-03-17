Wer führt, muss Vorbild sein

Die tatsächlich sehr gute Ausstattung der burgenländischen Feuerwehren durch die zuletzt großzügige Finanzierung durch das Land ist zu begrüßen. Einsätze werden komplexer, Unwetter häufiger, technische Anforderungen steigen. Feuerwehren müssen dafür gut ausgerüstet sein, denn wer im Ernstfall helfen soll, braucht auch die entsprechenden Mittel. Entscheidend ist aber auch, wie mit der Ausrüstung umgegangen wird.

Gerade die Führungsebene trägt hier eine besondere Verantwortung. Denn sie trifft nicht nur organisatorische Entscheidungen, sie prägt auch die Kultur innerhalb der Organisation. Was an der Spitze selbstverständlich ist, wird weiter unten oft als Maßstab wahrgenommen. Führung ist daher immer auch Signalwirkung.

Die Feuerwehr lebt vom Ehrenamt. Tausende Mitglieder stehen bereit, wenn andere Hilfe brauchen – nachts, am Wochenende, neben Beruf und Familie. Sie machen das aus Überzeugung. Ohne Bezahlung, ohne Sonderrechte. Genau deshalb ist die Erwartung an die Führung besonders hoch. Mehr Sensibilität von oben Es geht dabei nicht nur um Regeln oder Zuständigkeiten. Es geht um Vorbildwirkung. Wer an der Spitze steht, steht automatisch unter besonderer Beobachtung – innerhalb des Feuerwehrverbandes ebenso wie außerhalb. Gerade bei einer Organisation, die auf Vertrauen und Zusammenhalt angewiesen ist.