Gebäudebrand in Oberwart: Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr

Ein Gebäudebrand der Alarmstufe B3 hat am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz in Oberwart ausgelöst. Die Stadtfeuerwehr wurde in die „Südtiroler Siedlung“ an der Wienerstraße alarmiert. Bei der Ersterkundung stellte der Einsatzleiter einen Zimmerbrand im Obergeschoß eines unbewohnten Gebäudeteiles fest. Zeitgleich wurden die Feuerwehr St. Martin in der Wart sowie die Drohne Süd aus Pinkafeld zur Unterstützung mitalarmiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © A. Flaschberger | BFKDO Oberwart Oberwart Brand 2026: Feuerwehr löscht Zimmerbrand in 20 Minuten – Ursache noch unklar.

Der Innenangriff gestaltete sich aufgrund der Gegebenheiten im leerstehenden Objekt schwierig. Mehrere Türen mussten gewaltsam geöffnet werden, um zum Brandherd vorzudringen. Dem eingesetzten Atemschutztrupp gelang dennoch ein rascher Löscherfolg. Bereits nach rund 20 Minuten konnte „Brand aus“ gemeldet werden.

Die anschließenden Nachlöscharbeiten erwiesen sich als herausfordernd. Aufgrund der alten Bausubstanz flammten Glutnester immer wieder auf. Zusätzlich wurde das gesamte Gebäude durchsucht, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Objekt befinden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © A. Flaschberger | BFKDO Oberwart Ein Zimmerbrand in Oberwart konnte rasch gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch schwierig.