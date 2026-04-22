Heizkörper als beliebteste Nudel: Der Pasta-Kaiser aus Ollersdorf

Von Gernot Heigl Goldmedaillen bei der „Ab-Hof-Messe“ in Wieselburg sind viel wert. „Das macht mich schon stolz“, sagt der gelernte Schlosser, der nach zehn Jahren in diesem Beruf in den familiären „Nudelerzeuger-Betrieb“ eingestiegen ist. Seit 2024 führt Lukas Bischof das Unternehmen in vierter Generation, dessen Wurzeln in der Stegersbacher Bäckerei seines Urgroßvaters liegen. Unter 105 Proben von 33 Teilnehmern aus acht Bundesländern setzte sich Lukas Bischof mit drei eingereichten Teigwaren jeweils an die Spitze der Kategorien. „Das sind unsere Spezialitäten-Highlights. Im Sortiment haben wir rund 60 Pasta-Produkte.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gernot Heigl Drei Goldmedaillen für Lukas Bischof bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg – Erfolg für Pasta aus dem Burgenland.

Begonnen haben seine Eltern 1974 mit Teigwaren wie Suppennudeln, Fleckerln und Spaghetti. Anfang der 1990er-Jahre folgten Experimente mit „bunten Nudeln mit Geschmack“. Inzwischen wird der Teig mit Uhudler, Kräutern, Chili, Knoblauch, Tomaten, Spinat und Kürbiskernen verfeinert, saisonal auch mit Bärlauch. Gesunde Zutaten „Unsere Pasta besteht aus Hartweizengrieß oder Dinkel. Wir verwenden Vollei und bieten auch eine Bio-Schiene sowie glutenfreie Produkte an“, erklärt der 35-jährige Familienvater. „Alle Rohstoffe stammen aus Österreich. Die Maschinen kommen aus Italien und sind bewusst nur halb automatisch, weil mir die Handarbeit bei unseren Teigwaren wichtig ist.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gernot Heigl Von der Bäckerei zur prämierten Pasta: Ein Familienbetrieb aus dem Burgenland räumt gleich dreimal Gold ab.

Bei den Nudelformen bevorzugen Kunden „unsere Radiatoren, die sehen aus wie Lockenwickler“, sagt Lukas Bischof. Beliebt sind auch „Fiori“ (italienisch für Blumen) sowie klassische Spaghetti, die ebenfalls in mehreren Geschmacksrichtungen angeboten werden. Der Ollersdorfer Betrieb mit mittlerweile sieben Mitarbeitern bietet in seinem Shop neben Einzelpackungen der selbst hergestellten Pasta auch Nudel-Geschenkkörbe an. „Wir haben fertige Sortimente, stellen auf Wunsch aber auch individuelles für jeden Anlass zusammen“, so der Südburgenländer.