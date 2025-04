Güssing: Wie sich die "Perle des Südens" immer wieder neu erfindet

Das eindrucksvolle Bild am Horizont macht sie seit jeher zu einem weit sichtbaren Wahrzeichen der gesamten Region . Aber ist Güssing nur deshalb eine Perle?

"Die Burg ist ein wichtiger Bestandteil unserer Identität", sagt Vinzenz Knor , seit 2012 SPÖ-Bürgermeister von Güssing. Ganzjährige Kulturveranstaltungen – von Kabaretts über Konzerte bis hin zu Musicals – bringen jährliche Tausende Besucher in die Stadt am Fuße des Vulkankegels.

"Güssing ist eine Stadt, in der man sparen, sich gesund halten und die Landschaft um sich herum genießen kann"

Ins Wahrzeichen drüber wird ebenso investiert – Knor spricht von zwei Millionen Euro vom Land – wie in das Kulturzentrum, das modernisiert und um eine Freiluftbühne erweitert wird.

Mit der Neugestaltung der Innenstadt hat sich Güssing in eine"grüne Oase" verwandelt, mit Rosenbeeten und Schatten spendenden Bäumen, schwärmt Knor: "Ein echter Eyecatcher." Gerade vor der Kulisse des neu renovierten Rathauses.

"Unser Glück ist, dass die Kulturszene bei uns so aktiv ist", freut sich Knor über die verschiedenen Initiativen.

Eine Sonderstellung in der Gesundheitsversorgung im südlichen Burgenland hat Güssing aufgrund der südlichsten Klinik im Land. 370 Fachkräfte sind im Haus beschäftigt und damit ist das Krankenhaus laut Knor "einer der größten Arbeitgeber in der Region rund um Güssing".

Die Stadt will mit gezielten Investitionen gegensteuern: Viel verspricht man sich vom umfassenden Bildungsangebot am modernen Schulcampus mit zwei maturaführenden Schulen sowie einer Musik- und einer Sonderschule. Der Ausbau der Kaserne könnte ebenfalls helfen, hofft Knor: "Vielleicht lassen sich die dort Bediensteten dann auch hier nieder."

Neben laufenden Umbau- und Erweiterungsarbeiten rund um die Klinik hat auch der Bau des neuen Ärztezentrums in der Schulstraße begonnen. Insgesamt gibt es dort ab Herbst Platz für acht Ordinationen .

leben per 1. Jänner 2024 in der Bezirkshauptstadt Güssing. Im Vergleich zu 2023 ist das ein Rückgang von 1,9 Prozent.

Etwa 50 Prozent der Haushalte in Güssing werden mit Sonnenstrom versorgt. Die Produktion erfolgt über eine Energiegemeinschaft mit PV-Anlagen auf Gebäuden wie dem Schulcampus oder dem Feuerwehrhaus.

Unterstützung für die lokale Wirtschaft seitens der Stadt kommt auch in Form von Förderungen: Neue Geschäfte bekommen laut Knor bis zu 200.000 Euro, Lehrlinge würden mit insgesamt 500.000 Euro gefördert. Dennoch bleibt die Abwanderung vor allem junger Menschen eine Herausforderung. "Viele ziehen in die großen Städte, weil wir weniger Arbeitsplätze anbieten können", so Knor.

Güssing - eine Perle mit Zukunft

Beim Klimaschutz und der Produktion erneuerbarer Energie war Güssing früher Vorreiter, man erinnere sich an den Satz von Arnold Schwarzenegger bei seinem Besuch im Jahr 2012: "Die Welt soll Güssing werden".