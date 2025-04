Vier Burgen & neue Angebote zum Saisonstart im Burgenland

Mit dem Frühling beginnt auch in den burgenländischen Burgen eine neue Saison voller besonderer Programmpunkte . Von der südlichen Burg Güssing auf dem erloschenen Vulkankegel bis zur Burg Forchtenstein im Bezirk Mattersburg mit jeder Menge Angebote für die ganze Familie.

Und dann gibt es natürlich auch noch die beiden Burgen im Bezirk Oberwart : Zum einen die klanggewaltige und geschichtsträchtige Friedensburg in Schlaining und ein kleines, aber feines familiengeführtes Hotel auf Burg Bernstein mit ganz besonderem Flair – ein Überblick über die Burgen, die dem Land nicht seinen Namen gaben. Aber das ist eine andere Geschichte ...

Bereits am 15. März wurde auf Burg Güssing die neue Saison gestartet. Im Museum kann wieder die Sonderausstellung „Der Pelikan über Güssing – 500 Jahre Familie Batthyány auf der Burg“ besucht werden. Die dreisprachige Ausstellung (Deutsch, Englisch, Ungarisch) erstreckt sich über neun Räume und beleuchtet etwa die Funktionen der Burg als Stammburg und Herrschaftszentrum der Batthyánys. Schätze aus dem Familienbesitz und Teile des Archivs werden ebenfalls präsentiert.

Der Kultursommer erlebt am 4. Juli mit der Eröffnungsgala „Wien küsst Güssing“ einen kabarettreichen Start, bevor es für das Publikum mit zwei Musicals und Konzerten klangvoll weitergeht. Weitere Infos findet man auf burgguessing.at.

Eine Tradition in Schlaining ist der „KLANGfrühling“, der seit 25 Jahren die Burg zu einem internationalen Zentrum der Musikszene verwandelt und heuer von 24. Mai bis 1. Juni stattfindet. Weitere Highlights sind unter anderem das Familienkonzert „KLANGKIDS“ am 2. April sowie das Mitmachabenteuer „Der Fluch des Pharao“ von Thomas Brezina am 12. April – Infos unter friedensburg.at.

Burg Forchtenstein

Die Burg Forchtenstein ist am Samstag dieser Woche mit einer offiziellen Zeremonie geleitet von Castellan Herbert Zechmeister in die Saison gestartet. Damit startet auch eine neue Sonderausstellung in Forchtenstein: „Nur nicht den Kopf verlieren – Fürst Paul I. Esterházys furchtlose Heldinnen“.