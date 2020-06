Abgetrennter Arm: "Schmerzen habe ich keine gehabt"

Ich kann mit einer Hand lenken und schalten“, sagt jener Mann, der bei einem Arbeitsunfall den rechten Unterarm verlor und selbst rund 20 Kilometer ins Spital nach Eisenstadt fuhr. Seine Geschichte klingt unglaublich.

Samstagnachmittag arbeitete Tibor A. mit dem Rüttelsieb auf einer Bauschutt-Deponie in Purbach am Neusiedlersee, als das Förderband durch einen Steinbrocken ins Stocken kam. Der 37-Jährige löste den Stein mit einer Metallstange. Als das Band wieder lief, geriet sein rechter Arm in das Gerät und wurde von einer der Metalllamellen am Ellbogengelenk abgehackt, schildert der plastische Chirurg Oskar Aszmann am Krankenbett seines Patienten auf der Intensivstation des Wiener AKH.