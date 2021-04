Burgenland: Vier von 4.026 Schüler positiv getestet

Im Burgenland sind am vergangenen Freitag 4.026 PCR-Gurgeltests von Schülern der Abschluss bzw. Übertrittsklassen durchgeführt worden. In vier Fällen lieferte der Test ein positives Ergebnis, teilte ein Sprecher von Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) am Montag auf Anfrage mit.

Vergangene Woche wurden rund 35.000 Testkits in Verteilung gebracht, um die Schüler vor Rückkehr in die Klasse auf Covid-19 zu testen. Damit die rund 7.500 Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen trotz Lockdowns am Montag wieder in den Präsenzunterricht kommen können, hatten sie bereits letzten Freitag die Möglichkeit zum Gurgeltest. Insgesamt 4.026 haben dies auch getan.

Die Laborauswertung brachte vier positive Coronafälle zutage. Sie wurden von den zuständigen Gesundheitsbehörden informiert und in häusliche Quarantäne geschickt.

22 Patienten auf Intensivstation

Im Burgenland haben am Montag 22 Corona-Patienten intensivmedizinische Behandlung benötigt, das ist um einer weniger als am Tag zuvor. Insgesamt befanden sich 87 Personen in Spitalsbehandlung - um sechs Personen mehr, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. 37 Neuinfektionen wurden verzeichnet. Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten bisher 51.134 Personen, 18.707 davon bereits die zweite Dosis.

Die Sieben-Tage-Inzidenz war im Bezirk Oberwart mit 269 am höchsten, gefolgt von Eisenstadt (214). Der Bezirk Jennersdorf kam auf einen Wert von 153, der Bezirk Neusiedl am See auf 137, der Bezirk Mattersburg auf 135, der Bezirk Oberpullendorf auf 132 und Eisenstadt Umgebung auf 125. Im Bezirk Güssing betrug die Inzidenz 88 und in der Freistadt Rust 0.