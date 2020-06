Burgenländischer "Knochenmann" vor Gericht

Ich werde die Strafe nicht zahlen. Wenn ich schuldig bin, dann gehe ich auch ins Gefängnis“, sagt Gert Dieter Imre zum KURIER.

Der 48-jährige Oberwarter sorgte im Sommer 2013 für Aufsehen, als er 111 Schädel und Knochen aus einem Karner in Maria Weinberg, Bezirk Güssing, wegbrachte, "um sie zu retten", wie er auch vor Gericht angab. Zuerst wollte er sie restaurieren und in seinem Privatmuseum ausstellen, bis er in Oberwart ein Stadtmuseum auf die Beine gestellt hätte. "Das existiert bisher aber nur in ihrem Kopf", erklärte Staatsanwalt Roland Koch. Mit der Vorgabe, für ein Museum zu arbeiten, habe er auch den Mesner getäuscht, der als Zeuge geladen war. Imre wurde die Störung der Totenruhe und die dauernde Sachentziehung zur Last gelegt, ein etwa ein Meter großes Eisenkreuz sei seit der Tat verschwunden.