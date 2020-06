Burgenländer hortete Totenköpfe und Knochen zu Hause

Ein makabrer Fall beschäftigt derzeit die Polizei im Burgenland. Gert Dieter Imre aus Oberwart hat aus einem Gebeinhaus in Maria Weinberg, Bezirk Güssing, Knochen und Totenköpfe mitgenommen.

Immer wieder sei der 47-Jährige bei Führungen in der Wallfahrtskirche dabei gewesen, erzählt Pfarrer Karl Schlögl, der auch die Kirche in Maria Weinberg betreut. „Der Führer dachte sich, er nehme die Gebeine mit, um sie auf ihr Alter zu untersuchen“, sagt Schlögl im KURIER-Gespräch. Durch einen Schacht ist der „Sammler“ in das Gewölbe des Gebeinhauses gestiegen und hat in Plastiksackerl Knochen mitgenommen. Der Oberwarter hat laut Polizei die Gebeine aber nicht untersucht, sondern auf dem Flohmarkt in Kemeten, Bezirk Oberwart, zum Verkauf angeboten.

„Drei Schädel und zwei Oberschenkelknochen wollte er verkaufen“, sagt Polizeisprecher Wolfgang Bachkönig. So kamen die Ermittler vergangenen Sonntag auch auf die Spur des Mannes. „Es waren umfangreiche Erhebungen notwendig, um dem Täter auf die Schliche zu kommen“ erklärt Bachkönig. Bei einer freiwilligen Nachschau an der Adresse des Oberwarters entdeckten die Beamten dann das makabre „Museum“ aus Totenschädeln und Knochen.

„56 Totenköpfe und 55 Knochen wurden in den Räumlichkeiten des Verdächtigen beschlagnahmt“, erklärt ein Ermittler. Am Dienstagnachmittag sicherte die Tatortgruppe Spuren am Karner in Maria Weinberg. Das Gebeinhaus war nur durch einen schmalen Schacht zu betreten. Ein Tatortermittler stellte fest, dass sich in dem Gewölbe keine Schädel mehr befanden. „In dem Karner wurden schon seit mehr als 30 Jahren keine Menschen mehr beerdigt“, erklärt der Pfarrer.