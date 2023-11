Burgenländischer Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz tritt zurück

Der burgenländische Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz tritt mit 12. Februar 2024 zurück. Er habe sich nach neun Jahren in der Funktion aus familiären Gründen für diesen Schritt entschieden, teilte die Bildungsdirektion am Mittwoch in einer Aussendung mit. Sein Amt wird neu ausgeschrieben.

