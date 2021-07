Burgenländische Wasserversorger stehen hoch im Kurs

Und auch im Rest des Landes sind sich die Bürger einig, dass die Wasserversorgung in öffentlicher Hand bleiben soll. Bei einer Umfrage der Plattform Wasser Burgenland wurde nämlich eine diesbezügliche Frage von 93 Prozent der Befragten mit „Ja“ bewertet.

„Der WLV ist in der jüngsten Vergangenheit zweimal hintereinander als Best Practice Betrieb in einer österreichweiten Benchmarkingstudie über die Wasserversorgung herausgegangen. Wir werden laufend durch viele Institutionen auf Herz und Nieren geprüft. Sogar der Rechnungshof stellt uns in vier Prüfungen ein tadelloses Zeugnis aus“, freute sich Obmann Zapfl. „Wir sind Vorreiter im Bereich Grundwasserschutz und haben sogar ein richtungsweisendes Urteil für ganz Europa beim EuGH erwirkt.“ Laut diesem können nämlich öffentliche Wasserversorger den Schutz des Grundwassers vor hohen Nitrateinträgen einfordern.