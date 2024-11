Burgenländische Riesen-Elefanten: Sensationsfund in Mattersburg

„Bei Arbeiten in unserer Stadt kommen immer wieder historische Relikte ans Tageslicht – von Tontöpfen über Schmuck bis hin zu Grabstätten aus verschiedenen Epochen. Dieser Stoßzahn ist jedoch ein einzigartiges Zeugnis der Urgeschichte unserer Region, auf das wir sehr stolz sind. Unser Ziel ist es, ihn in Mattersburg zu behalten und für die Bevölkerung zugänglich zu machen. Mit Dr. Dorothea Talaa haben wir eine erfahrene Archäologin an unserer Seite, die auch bisher stets bemüht war, das historisch-archäologische Erbe in unserer Stadt zu bewahren“, so Bürgermeisterin Claudia Schlager.