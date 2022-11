Burgenländische Busse und Medizingeräte für die Ukraine

Eine Delegation aus dem Burgenland ist am Mittwoch zu einem neuen Hilfstransport in die Ukraine aufgebrochen. Noch am Abend des gleichen Tages konnten die Spenden an Vertreter der burgenländischen Partnerregion Uschhorod übergeben werden.

Dieses Mal wurden drei Busse gespendet, die in der Oblast Kiew für Schülertransporte Verwendung finden sollen. Außerdem wurde ausgemustertes medizinisches Gerät der KRAGES in die Krisenregion geliefert.