Burgenländerin wurde Opfer von Internetbetrug

Eine 31-jährige Burgenländerin ist Opfer eines Internetbetrugs geworden. Polizeiangaben vom Samstag zufolge hatte die Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See nach einer Online-Bestellung auf einer Fake-Seite ihre Kontodaten angegeben. In weiterer Folge wurde von Kriminellen ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag abgebucht.

