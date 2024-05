Bürgermeisterwahl in Rudersdorf im Südburgenland am 8. September

In Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) wird am 8. September 2024 ein neuer Bürgermeister gewählt, nachdem sich der bisherige Anfang April aus dieser Funktion zurückgezogen hatte.

Aktuell führt die Geschäfte in der Gemeinde SPÖ-Vizebürgermeister David Venus, der sich der Wahl um das Amt des Ortschefs stellen wird. Die ÖVP, die bisher den Bürgermeister gestellt hat, schickt Patrick Kainz ins Rennen.

Stichwahl nur bei Stimmengleichheit

Die Landesregierung beschloss am Dienstag die Verordnung zur Ausschreibung der Bürgermeisterwahl, am heutigen Donnerstag wird diese im Landesgesetzblatt veröffentlicht. Stichtag ist laut Landeswahlbehörde der 4. Juni, der vorgezogene Wahltag findet am 30. August statt.