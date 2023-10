Bruterfolg bei den Zwergohreulen: Fünf Jungvögel sind ausgeflogen

Zwergohreulen sind standorttreu. Sie brüten am liebsten in Baumhöhlen auf Streuobstwiesen – oder eben in speziellen Ersatznistkästen, wie sie im Rahmen des Schutzprogrammes aufgestellt wurden.

Die kleinen Eulen ernährend sich vorzugsweise von Insekten. Auf ihrer Speisekarten stehen vor allem verschiedene Heuschreckenarten. Nur durch die passende Bewirtschaftung von Streuobstwiesen könne der Lebensraum und die darin enthaltene Nahrung für die Zwergohreule erhalten werden, betont „BirdLife“.