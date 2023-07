Großes Förderprogramm für die kleine Zwergohreule

Seit den 1940er- und 1950er-Jahren wird das Vorkommen der 18 bis 20 Zentimer kleinen Eule immer geringer, sagt Daniel Leopoldsberger von Birdlife Österreich, Landesstelle Burgenland. Grund dafür ist der massive Strukturwandel in der Landwirtschaft.

60-80 Brutpaare: In den 17 nachgewiesenen Revieren im Südburgenland gibt es zumindest ein Männchen, in manchen auch ein Weibchen. Drei Brutpaare mit je vier Jungvögel wurden im Vorjahr gezählt. In Österreich gibt es 60 bis 80 Brutpaare, die meisten davon in Kärnten.