Wie Sie Briefe künftig mit einem Schwein verschicken können

Die Österreichische Post ehrt das Mangaliza-Schwein , eine vom Aussterben bedrohte und einzigartige Nutztierrasse , mit einer neuen Sonderbriefmarke in ihrer Serie "Seltene Nutztierrassen".

Diese Briefmarke, die von der Künstlerin Kirsten Lubach gestaltet wurde und einen Nennwert von 95 Cent hat, erscheint in einer Auflage von 370.000 Stück.

Bereits seit den 1830er-Jahren wird das Mangaliza-Schwein im Burgenland gezüchtet und ist bekannt für seine dicke Speckschicht sowie sein farbenfrohes Fell, das in Rot, Blond oder mehrfarbig vorkommt.

"Das Mangaliza-Schwein besticht durch sein ungewöhnliches wolliges Fell und seinen hohen Fettgehalt", erklärte Landesrätin Daniela Winkler bei der feierlichen Präsentation in Frauenkirchen . Neben Winkler nahmen auch Hannes Schmid , Bürgermeister von Frauenkirchen, und Josef Göltl , ein engagierter Biobauer und Schweinezüchter, an der Veranstaltung teil.

Die Tiere sind gutmütig und widerstandsfähig, was sie besonders für die Freilandhaltung geeignet macht. Trotz ihrer historischen Beliebtheit sank die Anzahl der Mangaliza-Schweine dramatisch, als magerere Schweinerassen bevorzugt wurden.

Die Österreichische Post bietet die neue "schweinische" Briefmarke ab sofort in allen Postfilialen, über ihren Onlineshop und beim Sammler-Service an. Die Markteinführung dieser besonderen Briefmarke ist nicht nur eine Hommage an das Mangaliza-Schwein, sondern auch ein Aufruf zur Erhaltung dieser seltenen Nutztierrasse.