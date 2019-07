Briefe mit Substanz an Firmen: 39-jähriger Burgenländer angezeigt

Im Parlament oder in politischen Büros ist bisher noch keiner dieser Briefe eingegangen, wohl aber bei fünf Firmen in Wien, Oberösterreich und dem Burgenland. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland. Bereits am Dienstag wurde ein Verdächtiger einvernommen. Es handelt sich bei dem Mann um einen 39-Jährigen aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung.