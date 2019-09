Breitspurbahn: Protest der Gegner im September

Das womöglich in der Ostregion im Raum Parndorf/ Bruck an der Leitha geplante Terminal für die Breitspurbahn stößt weiter auf heftigen Widerstand. Über den Sommer wurden zahlreiche Unterschriften dagegen gesammelt, die Einbringung einer parlamentarischen Bürgerinitiative ist laut der überparteilichen Plattform in der finalen Vorbereitungsphase.