Versuchter Mord: Mann (42) wegen Messerattacke vor Gericht

Ein 42-Jähriger ist am Montag wegen versuchten Mordes in Eisenstadt vor Gericht gestanden.

Der ungarische Staatsbürger soll im vergangenen März auf dem Parkplatz vor ihrem Wohnhaus in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) auf seine Ex-Frau eingestochen und sie schwer am Hals verletzt haben. Die 33-Jährige überlebte laut Staatsanwaltschaft nur knapp.

Vor Gericht gestand der Mann zwar, dass es einen solchen Vorfall gegeben habe, bestritt aber, dass er die Frau töten wollte. Der Angeklagte, der laut Gutachten wegen einer kombinierten Persönlichkeitsstörung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen werden soll, dürfte der 33-Jährigen nach der Scheidung Anfang 2024 mehrmals aufgelauert und sie immer wieder angerufen haben. "Er wollte unbedingt die Beziehung fortführen", meinte die Staatsanwältin.

Frau erlitt zwölf Zentimeter lange Schnittwunde am Hals

Ende März habe er schließlich ein Küchenmesser eingesteckt, als er die gemeinsame Tochter nach einem Besuch wieder zur Mutter bringen sollte. Er habe sich in die Tür gehockt und die Frau in ein Gespräch verwickelt, sie dann an den Haaren gepackt und ihr mit dem Küchenmesser in den Hals geschnitten.