Brandstiftung in altem Pfarrheim im Bezirk Mattersburg

Vorerst unbekannte Täter haben am Sonntagabend im alten Pfarrheim in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) einen Brand gelegt. Festgestellt worden seien zudem Sachbeschädigungen am und im Gebäude, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mit.

Beamte der örtlichen Polizeiinspektion ermitteln und ersuchen um Hinweise (Tel.: 059-133-1125).

