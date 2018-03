Boom in der „saubersten“ Industrie im Land

Der Familienbetrieb Fischer ist einer von 172.000 holzverarbeitenden Betrieben in Österreich. Insgesamt werden rund 300.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im Burgenland sind es rund 1000 Betriebe, in denen etwa 4000 Menschen einen Job finden und eine Wertschöpfung von 50 Millionen Euro erzielen, weiß der Geschäftsführer des Burgenländischen Waldverbandes, Herbert Stummer: Zudem sei es der „sauberste Industriezweig“.

Fischer Holz beschäftigt 22 Mitarbeiter und besteht seit dem Jahr 1926. Und Holz ist nach wie vor in vielen Bereichen gefragt. Prominentes Beispiel dafür ist das „HoHo“, das größte Holzhochhaus der Welt, das derzeit in der Wiener Seestadt Aspern entsteht. Die Handler Gruppe, die ihren Sitz im mittelburgenländischen Neutal hat, ist federführend an der Umsetzung des Projektes beteiligt.

„Es ist ein biologischer Rohstoff, den wir im eigenen Land haben und der nachhaltig ist“, erklärt Fischer die Vorteile von Holz. Sein Betrieb kauft die Stämme von Kleinwaldbesitzern, Waldverbänden und Händlern. Der Familienbetrieb hat sich auf die Qualitätsschiene spezialisiert und handelt vor allem mit Laubhölzern. „Die Eiche ist im Moment sehr gefragt“, weiß Fischer. Sei es in der Fußbodenindustrie oder der Möbelverarbeitung. Das meiste Holz in Rotenturm und Hartberg kommt aus den umliegenden Wäldern. „Kurze Transportwege sind in unserem Interesse – sie sind ökologisch und ökonomisch besser“, sagt Fischer.