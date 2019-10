Blaue Hoffnung auf ein Plus bei der Landtagswahl

Das hörte sich dann so an: Er selbst sei Polizist, so Spitzenkandidat Tschürtz über sich, dahinter folgen die dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö (seit Jahrzehnten am Bezirksgericht Oberwart) und Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig, der „darauf schaut, dass die Wirtschaft sicher ist“. Danach folgen Klubobmann Géza Molnár und die Abgeordneten Markus Wiesler, Karin Stampfel und Manfred Haidinger. Mandatar Johann Richter, der seit einem Verkehrsunfall vor eineinhalb Jahren außer Gefecht ist, findet sich nicht auf der Liste.

Erst auf Platz neun – hinter EU-Spitzenkandidat Josef Graf – der erste neue Name: Christian Spuller, Geschäftsführer der Landessicherheitszentrale. Konstantin Langhans auf Platz zehn ist der erste Kandidat unter 30 Jahren.

Für den Wahltag sind Hofer und Tschürtz optimistisch: „Ich glaube, dass wir über 15 Prozent (2015: 15,04 Prozent) kommen werden“, sagte Tschürtz, der bereits zum vierten Mal als Frontmann in eine Wahl geht.

Die Wunschkoalition durch die blaue Brille liegt auf der Hand, denn die ÖVP habe ausgeschlossen mit der FPÖ zu koalieren und stelle auch keinen Anspruch auf den Landeshauptmann, so Hofer. Anders als im Juni 2015 will der FPÖ-Bundeschef nach der Jänner-Wahl bei allfälligen Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ nicht mit am Tisch sitzen. „Die Profis sind ohnehin vor Ort“. Überdies hat er wohl auch dann „grad’ keine Zeit“.