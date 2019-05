„Blasmusik-Woodstock“: Das Burgenland wird Partner

Gefeiert wird aber auch direkt im Burgenland. Denn am 14. und 15. September steht in der Freistadt Rust heuer „Road to Woodstock“ auf dem Programm. Burgenland Tourismus und das Stadtmarketing Rust laden Bands ein, sich im Rahmen der Veranstaltung für einen Auftritt beim Woodstock der Blasmusik 2020 zu qualifizieren. Eine Fachjury und das Publikum werden entscheiden.

Die historische Ruster Altstadt werden an diesem Wochenende zum Blasmusik-Zentrum erklärt, kündigt Bürgermeister Gerold Stagl an. „Kulinarische Höhepunkte werden von den örtlichen Weinbauern und regionalen Gastronomiebetrieben kredenzt.“ Und Tourismuslandesrat Alexander Petschnig ist überzeugt: „Road to Woodstock stellt ganz sicher eine positive Bereicherung für die gesamte Region dar.“