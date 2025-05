Umzugspläne für drei Schulen mit 1.300 Jugendlichen

Nämlich im Bezirk Oberwart. Laut Informationen aus der Bildungsdirektion soll die Berufsschule Oberwart nach Pinkafeld übersiedeln. Vorerst in einen Teil des „Gästehauses 2“. Längerfristig ist dann in Pinkafeld der Neubau eines „E-Campus“ geplant, in dem man die Berufsschulen Pinkafeld und Oberwart gemeinsam mit dem Poly, das ebenfalls von Oberwart nach Pinkafeld verlegt wird, beherbergen will.

Dafür wandert umgekehrt die Allgemeine Sonderschule (ASO), die Klassen in Pinkafeld und in Oberwart hat, in das derzeitige Gebäude der Oberwarter Berufsschule.