Südburgenland: Eltern kämpfen gegen Schließung von Volksschule

Die Eltern der kleinen Henndorfer Volksschülerschar hören diese Botschaft gar nicht gern: „In Großstädten öffnet man Privatschulen, die dasselbe Konzept verfolgen. Und wir sperren sie zu?“ fragen sie auf der eigens eingerichteten Facebook-Seite „Lasst die Schule im Dorf“. Man schätze „die Kleinheit, die gute pädagogische Qualität und den jahrgangsübergreifenden Unterricht“.

"Überschaubare Investition"

Einer der Elternvertreter ist Kabarettist Christof Spörk, der vor einigen Jahren aus Wien nach Henndorf gezogen ist. „Wir sagen, keine Schule weit und breit war in den letzten Jahrzehnten so billig wie unsere. Einfach weil kein Geld investiert wurde. Sollte uns das – jetzt wo einmal investiert werden müsste – zum Nachteil werden?“ fragt er. Die Eltern meinen: „Was sich die Gemeinde leisten kann, ist nicht die Frage. Sondern was sie sich leisten will. Eine schöne neue Sporthalle bekommt man auch nicht geschenkt. Und deren laufende Kosten erst recht nicht. Eine klug sanierte Volksschule mit Nachnutzungskonzept scheint da eine überschaubare Investition zu sein.“

Im Sinne der „guten Nachbarschaft und lebendigen Gemeinschaft“ in Henndorf wolle man die Schule erhalten. „Wer den Bevölkerungsrückgang im Südburgenland aufhalten will, darf keine Volksschulen schließen. Gerade unsere Schule ist ein Grund, warum sich junge Familien in Henndorf ansiedeln.“ Tatsächlich: Rund die Hälfte der Schüler kommen aus Familien, die erst zugezogen sind, oder deren Eltern nicht in Henndorf wohnen.