Mittelschule Deutschkreutz kämpft gegen Schülerschwund

Die Debatte um Schulschließungen ist in den vergangenen Jahren verebbt. Nicht zuletzt aufgrund einer Änderung des Pflichtschulgesetz es im Oktober 2020.

Einerseits nehme die Zahl der Kinder ab und andererseits lockten außerhalb der Grenzgemeinde attraktive Alternativen wie die Mittelschule in Horitschon (vor einigen Jahren war die Deutschkreutzer MS nur Filiale von Horitschon) oder das Gymnasium in Oberpullendorf .

Nach altem Gesetz wäre die Mittelschule (MS) Deutschkreutz schon geschlossen. 65 Schüler gebe es derzeit, sagt Bürgermeister Andreas Kacsits (ÖVP) am Donnerstag auf KURIER-Anfrage, „Tendenz sinkend“.

Dem widerspricht Köllys Nachfolger Kacsits, die Schule sei nicht in Gefahr. Auch die Bildungsdirektion versichert, die pädagogische und organisatorische Zweckmäßigkeit der Schule stehe aktuell nicht auf dem Prüfstand.

Manfred Kölly , Gemeindevorstand der Liste Burgenland und früherer Bürgermeister, fürchtet deshalb um den Bestand der Mittelschule in der zweitgrößten Kommune des Bezirks Oberpullendorf.

Sorgen bereitet der Gemeinde aber nicht nur das inhaltliche Angebot, sondern auch das Äußere der Schule.

Das Gebäude, in dem sich Volks- und Mittelschule befinden, „ist 60 Jahre alt“, sagt Bürgermeister Kacsits. Zuletzt musste wieder kräftig in die Sanierung der Infrastruktur investiert werden, vom Land gab es dafür 50.000 Euro an Bedarfszuweisungen, die Gemeinde hat darüber hinaus noch einiges draufgelegt.

Nicht einfach in Zeiten allerorten angespannter Gemeindebudgets. Aber der Ortschef bleibt dabei: „Was zu machen ist, machen wir“.