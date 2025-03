Das Burgenland ist plötzlich grünes Machtzentrum

Es ist also tatsächlich ein grünes Gipfeltreffen, zu dem sich LH-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner und ihr Parteifreund aus Oberösterreich, Landesrat Stefan Kaineder , am Mittwochvormittag in der Zentrale des Photovoltaik-Großhändlers Energy3000 im Müllendorfer Gewerbegebiet einfinden.

Kaum zu glauben, aber wahr: Das Burgenland ist aktuell das Machtzentrum der Grünen , obwohl sie bei der Landtagswahl nur auf 5,7 Prozent der Stimmen kamen. Zumindest ist die Ökopartei in keinem anderen Bundesland als Koalitionspartner in einer Regierung vertreten und auch im Bund sitzen die Grünen seit Kurzem wieder auf der Oppositionsbank.

Kaineder sitzt dank des in Oberösterreich noch geltenden Proporz in der Landesregierung, der jeder Partei ab einer bestimmten Stärke einen Regierungssitz einräumt, 2021 erreichten die Grünen in OÖ stattliche 12,3 Prozent. Koalitionäre in der Landesregierung sind aber ÖVP und FPÖ.

In Wien sind die Grünen formal auch in der Landesregierung, aber nur mit nicht-amtsführenden Stadträten, also de facto ohne politische Macht.