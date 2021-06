Bildung als Wirtschaftsmotor in Pinkafeld

Hier gibt es in mehreren Zweigen Kooperationen zwischen der HTL und der FH. Auch die FH Pinkafeld bekommt einen neuen Campus. Rund 28 Millionen Euro werden investiert, denn die aktuellen Räumlichkeiten seien am Limit. Erneuerbare Energie und Klimaschutz, Gesundheit und Pflege, Digitalisierung und Informatik sind Schwerpunkte. Auch in die Forschung floss in den vergangenen Jahren viel Geld. In das Energetikum, in dem die neusten Technologien der Gebäudetechnik erforscht werden, und in ein neues Lichtlabor.