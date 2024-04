Bianca Froese-Acquaye: Porträt einer (wahl-)burgenländischen Kosmopolitin

Wahlheimat

Bianca Froese-Acquayes Lebensmittelpunkt liegt seit bald 20 Jahren in Purbach. In einem Haus, das ihr inzwischen verstorbener Mann, der bekannte deutsche Musiker Edgar Froese, einst gekauft hatte, weil er so gerne am Neusiedler See war. Die gebürtige Deutsche bezeichnet sich mittlerweile als stolze „Wahlburgenländerin“: „Ich gehe immer sehr vorsichtig mit dem Wort Heimat um, aber irgendwie ist es doch meine Heimat geworden. Ich fühle mich hier einfach wohl.“

In den ersten zehn Jahren ihres Lebens war die DDR Bianca Froese-Acquayes Heimat. „Den Westen kannte ich nur durch die West-Pakete. Die hatten immer so einen tollen Duft“, erzählt sie lächelnd. 1975 nutzte ihre Familie dann ein kleines Zeitfenster, das die Ausreise nach West-Berlin ermöglichte. Nach ihrem Sprachstudium begann Bianca Froese-Acquaye ihre berufliche Laufbahn als Übersetzerin an einer Hochschule.