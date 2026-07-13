Von Purbach zur Weltmeisterschaft - und nach Schönbrunn?
Die burgenländische Springreiterin Bianca Babanitz setzt ihren Erfolgslauf fort. Die Athletin aus Purbach am Neusiedler See wurde für die FEI-Weltmeisterschaften 2026 in Aachen nominiert, die von 10. bis 23. August stattfinden.
Die Nominierung folgt auf eine Reihe starker internationaler Ergebnisse.
- Zuletzt erreichte Babanitz mit dem österreichischen Team den zweiten Platz im Nationenpreis von Šamorín.
- Bereits im Mai hatte sie zum zweiten Rang der Mannschaft im Nationenpreis von St. Gallen beigetragen.
- Auch im Frühjahr sorgte sie für Aufmerksamkeit: Bei der Toscana Tour im italienischen Arezzo konnte die Burgenländerin einen internationalen Sieg feiern.
Gemeinsam mit ihren Pferden präsentierte sie sich in den vergangenen Monaten konstant in Topform.
Mit der WM-Nominierung erreicht die Saison vorläufig einen Höhepunkt. Gleichzeitig könnten weitere Auftritte folgen. Von 24. bis 27. September gastiert die Longines Global Champions Tour Vienna vor der Kulisse von Schloss Schönbrunn. Dort hatte Babanitz bereits im Vorjahr ein starkes Ergebnis erzielt. Als einzige österreichische Reiterin blieb sie im Hauptspringen über 1,50 Meter fehlerfrei und belegte den fünften Platz.
„Pferde sind in Topform“
„Die Nominierung für Aachen bedeutet mir unglaublich viel. Wir sind aktuell sehr gut unterwegs und meine Pferde sind in Topform. Jetzt liegt der Fokus auf der anstehenden Weltmeisterschaft“, sagt Babanitz. „Das i-Tüpfelchen wäre natürlich, im September wieder in Schönbrunn vor heimischem Publikum reiten zu dürfen.“
In Šamorín wurde zudem erstmals die sogenannte „Schönbrunn-Mauer“ präsentiert, ein Hindernis im Stil von Schloss Schönbrunn, das bei der Veranstaltung in Wien zum Einsatz kommen soll. Ob Babanitz dort an den Start geht, entscheidet sich nach den Weltmeisterschaften in Aachen. Fest steht, dass sie mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Wochen geht.
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