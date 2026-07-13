Von Purbach zur Weltmeisterschaft - und nach Schönbrunn?

Die burgenländische Springreiterin Bianca Babanitz setzt ihren Erfolgslauf fort. Die Athletin aus Purbach am Neusiedler See wurde für die FEI-Weltmeisterschaften 2026 in Aachen nominiert, die von 10. bis 23. August stattfinden.

Gemeinsam mit ihren Pferden präsentierte sie sich in den vergangenen Monaten konstant in Topform.

Das österreichische Team des Nationenpreis von Šamorín bei der Präsentation der imposanten „Schönbrunn-Mauer“. Am vergangenen Freitag sicherten sie sich den beeindruckenden 2. Platz; v.l.n.r.: Max Kühner, Katharina Rhomberg, Equipechefin Angelika May, Bianca Babanitz, Dominik Juffinger.

Mit der WM-Nominierung erreicht die Saison vorläufig einen Höhepunkt. Gleichzeitig könnten weitere Auftritte folgen. Von 24. bis 27. September gastiert die Longines Global Champions Tour Vienna vor der Kulisse von Schloss Schönbrunn. Dort hatte Babanitz bereits im Vorjahr ein starkes Ergebnis erzielt. Als einzige österreichische Reiterin blieb sie im Hauptspringen über 1,50 Meter fehlerfrei und belegte den fünften Platz.

„Pferde sind in Topform“

„Die Nominierung für Aachen bedeutet mir unglaublich viel. Wir sind aktuell sehr gut unterwegs und meine Pferde sind in Topform. Jetzt liegt der Fokus auf der anstehenden Weltmeisterschaft“, sagt Babanitz. „Das i-Tüpfelchen wäre natürlich, im September wieder in Schönbrunn vor heimischem Publikum reiten zu dürfen.“