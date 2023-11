Ab nächster Woche wird Heger von seinem Vorgänger eingearbeitet. Mit Jahreswechsel verabschiedet sich Füzi in die Pension, dann übernimmt Dietmar Heger alleine. Für den Mittelburgenländer (42) war diese Position schon länger ein Ziel: „Nach meinem Trainerposten in Deutschkreutz habe ich mich komplett in Richtung Verband orientiert. Es war schon ein Ziel für mich. Ich wusste ja auch, dass Hans in Pension gehen wird.“

Breiter Tätigkeitsbereich

Heger reizt es, weiterhin in der burgenländischen Fußballszene aktiv zu sein. Neben der Talentförderung und dem Nachwuchsfußball in der Breite wird auch der Frauenfußball in sein Aufgabengebiet fallen. „Das Projekt, eine eigene Damenliga zu installieren, gibt es ja schon länger. Ich habe auch schon einige Ideen“, erklärt Heger im Gespräch mit dem KURIER.