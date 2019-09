Bezirk Oberwart: Ex-Jagdkollegen Faustschlag versetzt

Gegenüber einem früheren Jagdkollegen soll ein 54-Jähriger am vergangenen Wochenende handgreiflich geworden sein. Die beiden Männer waren laut Polizei in einem Waldstück in der Nähe von Großpetersdorf aneinandergeraten.

Einer der beiden war am Samstagvormittag auf einem Fahrrad unterwegs, als es zu einem Streit gekommen war. Dabei soll der 54-Jährige seinem 48-jährigen Kontrahenten einen Faustschlag versetzt haben, bestätigt Johannes Kollmann, Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland. Der Jüngere habe nach dem Vorfall bei der Polizei Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Der Grad der Verletzung steht laut Polizei noch nicht fest, die Ermittlungen sind im Laufen.