Betagte Mutter des Esterhazy-Chefs soll entführt worden sein

In Eisenstadt soll es am Dienstagnachmittag zu einer Entführung gekommen sein: Beim Opfer soll es sich um die betagte Mutter von Esterhazy-General Stefan Ottrubay handeln, wurde dem KURIER am frühen Abend aus Polizeikreisen bestätigt. Demnach sei die weit über 80-jährige Dame mit ihrer Pflegerin in der Nähe des Krankenhauses unterwegs gewesen, als zwei dunkle Limousinen neben den beiden Spaziergängern hielten. Mehrere Männer sollen ausgestiegen sein und die Pflegerin zur Seite gestoßen haben und die Mutter Ottrubays in einen Wagen gezerrt haben. Nähere Angaben zu den mutmaßlichen Tätern oder den Kennzeichen der Autos gab es zunächst nicht. In der Landeshauptstadt wurden aber alle Ausfallsstraßen von der Polizei kontrolliert. Autofahrer berichteten dem KURIER etwa, Polizisten hätten beim Kreisverkehr zwischen Großhöflein und Müllendorf Richtung Südostautobahn und Ungarn in "jedes aus Eisenstadt kommende Fahrzeug hineingeleuchtet". Die Alarmfahnung wurde neben dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung auch auf Neusiedl am See ausgedehnt.

Die Hintergründe der Tat sind zunächst völlig unklar, aus Ermittlerkreisen war zu hören, dass es nicht um Lösegeld gehen soll. Der gebürtige Schweizer Stefan Ottrubay (65), der von seiner Tante Melinda Esterhazy im Jahr 2000 mit der Leitung der Stiftungen und Betriebe (Gesamtumsatz 2017: 53 Millionen Euro) der Familie betraut wurde, ist Herr über das wohl bekannteste Unternehmen des Landes.

Allein von 2002 bis 2012 ist das Vermögen der drei Esterházy-Stiftungen um mehr als 150 Millionen auf 810 Millionen Euro angewachsen – zum Vergleich: Das Land Burgenland hat ein Budget von 1,1 Milliarden Euro. Zudem ist Esterhazy der größte private Grundbesitzer des Landes.