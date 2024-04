Beim Klimaschutz funktioniert die grün-rote Achse

So viel Lob hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler aus dem roten Burgenland wohl noch selten bekommen. Die Ministerin der Grünen sei bei jeder Konferenz der Landesklimaschutzreferenten „Fixstarterin und stellt sich immer der Diskussion mit den Bundesländern“, lobte Burgenlands Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) die Ressortchefin am Freitag in Eisenstadt.