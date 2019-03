Bauwirtschaft: Frühlingserwachen ohne Winterschlaf

Der Blick vom Dach des ehemaligen SVB-Gebäudes am Eisenstädter Krautgartenweg beweist den aktuellen Boom der burgenländischen Bauwirtschaft. In allen Himmelsrichtungen recken sich gelbe Baukräne in die Höhe. Begünstigt durch die milde Witterung über den Winter, wurde auf den meisten Baustellen des Landes quasi durchgearbeitet.