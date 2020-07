Bankskandal: Gemeinden fürchten um Millionen Euro

Sparbücher für Gemeinde nicht verfügbar

19 Gemeinden gibt es im Bezirk Mattersburg. In neun – neben Hirm in Mattersburg, Loipersbach, Krensdorf, Draßburg, Zemendorf, Baumgarten, Schattendorf und Forchtenstein – war die Commerzialbank vertreten. All diese Kommunen pflegten Geschäftsbeziehungen mit der Regionalbank. Nun verschafft sich die Gemeindeaufsicht des Landes einen Überblick, um zu helfen.

Dann weiß man vielleicht auch in Schattendorf, wann die Sanierung des Freibads möglich ist. Die Sparbücher bei der Commerzialbank sind derzeit nicht verfügbar.