Kärnten und Burgenland bekommen zweisprachige Bahnhofsschilder

Es sei ein „Historisches Zeichen der Anerkennung, Sichtbarkeit und für Respekt Kärntner Slowen:innen und Burgenländischen Kroati:innen“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler im Rahmen eines Pressetermins in Bleiburg/Pliberk. Sie gab bekannt, dass in allen ÖBB-Bahnhöfen, in den nach dem Volksgruppengesetz definierten zweisprachigen Gemeinden bis Ende dieses Jahres zweisprachige Bahnhofsschilder angebracht werden sollen.

"Genauso wie die Energiewende und der Klimaschutz mit all den Maßnahmen, die wir gesetzt haben, für alle Menschen da sind, muss genau dasselbe gelten für zentrale Orte der Begegnung, des Austauschs und des Miteinanders", sagt Gewessler.