"Bahnhof neu" in Deutschkreutz: Hoffnung für die Anrainer

Üblicherweise hat die Bürgerversammlung anlässlich des neuen Fahrplanes im Schienenpersonennahverkehr, der im Dezember in Kraft tritt, für hitzige Diskussionen gesorgt. Nicht so am Mittwochabend.

Die zwei zusätzlichen Züge von Wien nach Deutschkreutz am Abend (21.23 und 22.23 Uhr) sowie der Verkehr des letzten Rex nach Wien eine Stunde später (20.13 Uhr) wurden von den rund 60 Besuchern der Veranstaltung wohlwollend aufgenommen worden. Auch die Aussichten der ÖBB in puncto Neugestaltung des Bahnhofes habe die Anrainer positiv gestimmt.